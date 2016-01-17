بكتيريا المياه تقوى مناعتك.. مية الحنفية مش كلها ضارة

تنتشر أجهزة تعقيم وتكرير المياه "الفلاتر" بالمنازل لحماية الجسم من بكتيريا، يعتقد الغالبية خطأ أنها ضارة وعلينا التخلص منها لحمايتنا من الأمراض.

ويقول الدكتور أسامة فكرى، رئيس قسم التغذية الإكلينيكية بمستشفى دار الشفاء، أخصائى الجهاز الهضمى والكبد، إن جسم الإنسان يحوى مجموعة من الميكروبات تسمى "ميكروبيوم"، بعضها له تأثير إيجابى والبعض الآخر ذى تأثير سلبى.

ويضيف رئيس قسم التغذية الإكلينيكية: تضم المياه الكثير من البكتيريا والجراثيم، منها ما هو ضار تصيب بأمراض مزمنة ومنها ما هو نافع يكسب الجسم مناعة، مشيرا إلى وجود بكتيريا فى المياه يطلق عليها اسم "رول استونيا" أصابت فئران التجارب بمرض السكر وترسب الدهون.

وتابع: الفلاتر ذات المراحل المتعددة لتنقية المياه ثبت أنها تسبب التهاب القولون التقرحى لخلو المياه الناتجة عنها من البكتيريا المفيدة المختفية بفضل مراحل تنقية المياه فى الفلاتر، مؤكدا: مناعتنا تزيد عند تعامل الأجسام المضادة فى أجسادنا مع البكتيريا التى تحملها المياه.

ولفت رئيس قسم التغذية الإكلينيكية إلى أن الحلويات، والجانك فود، وكثرة المضادات الحيوية دون إشراف الطبيب والسكر الدايت تمثل القائمة الأولى للسلع التى نحصل منها على الميكروبات الضارة، وعلينا الانتباه إليها قبل التحقق من سلامة المياه التى نتناولها.