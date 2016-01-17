«الداخلية» تؤكد تشكيل لجان لفحص 61حالة اختفاء وموافاة القومي لحقوق الإنسان بالنتائج

قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، إن وزير الداخلية وجّه بتشكيل لجان لفحص المبلغ باختفائهم باستمرار بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأضاف «عبد الكريم»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأحد، أنه خلال الفترة الماضية تزايدت الاتهامات المواجهة للوزارة عن الـ«مختفين قسريًا»، موضحًا أن هذه الاتهامات لا تمت للواقع والحقيقة بأي صلة.

وأوضح أنه جاري فحص 61 حالة من المبلغ باختفائهم وموافاة المجلس القومي لحقوق الإنسان بما توصلت إليه لجان الفحص.