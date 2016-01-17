مصرع شخص وإصابة3 في حادث طريق «أسيوط – البحر الأحمر‎»

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بطريق أسيوط.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن اسيوط، اخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي تحمل أرقام 11024 ملاكي أسيوط على طريق «أسيوط – البحر الأحمر»، بالقرب من مدينة أسيوط الجديدة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع “مصطفى. م” 34 سنة، وإصابة كلا من “عربي ع” 45 سنة وأحمد ح” 35 سنة و”ع. ا” 65 سنة مقيمين بهيج مركز أسيوط أثر انقلاب سيارتهم بسبب السرعة الزائدة.

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> وتم نقل المتوفي والمصابين إلى مستشفى الإيمان العام، وتم تحرير محضر بالواقعة.