أخبار عاجلة

تغطية خاصة - ارتفاع شهداء الشرطة في حادث كنيسة الإسكندرية إلى 7 بينهم 3 سيدات -
تعليق أبو تريكة على تفجير كنيسة طنطا -
تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا -
تغطية خاصة - عاجل .. الرئيس السيسي يترأس حاليا اجتماع مجلس الدفاع الوطني بشأن حادثي طنطا والإسكندرية -
«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان -
تغطية خاصة - تعليق مستشار شيخ الأزهر على حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مصرع شخص وإصابة3 في حادث طريق «أسيوط – البحر الأحمر‎»

Google+ Print
مصرع شخص وإصابة3 في حادث طريق «أسيوط – البحر الأحمر‎» مصرع شخص وإصابة3 في حادث طريق «أسيوط – البحر الأحمر‎»

انقلاب سيارة

 

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بطريق أسيوط.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن اسيوط، اخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي تحمل أرقام 11024 ملاكي أسيوط على طريق «أسيوط – البحر الأحمر»، بالقرب من مدينة أسيوط الجديدة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع “مصطفى. م” 34 سنة، وإصابة كلا من “عربي ع” 45 سنة وأحمد ح” 35 سنة و”ع. ا” 65 سنة مقيمين بهيج مركز أسيوط أثر انقلاب سيارتهم بسبب السرعة الزائدة.

​​
> وتم نقل المتوفي والمصابين إلى مستشفى الإيمان العام، وتم تحرير محضر بالواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا