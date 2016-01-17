فينجر يجيب.. لماذا أبقى النني احتياطيا أمام ستوك سيتي

أجاب أرسين فينجر المدرب الفرنسي لأرسنال على تساؤلات الصحفيين حول عدم الدفع بمحمد النني في مباراة ستوك سيتي.

أرسنال تعادل مع ستوك سيتي بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي، في وقت أبقى فيه على محمد النني على مقاعد البدلاء.

وقال فينجر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "لماذا أبقيت النني على مقاعد البدلاء اليوم؟ هو لاعب جديد ويحتاج لمعرفة أجواء الدوري الإنجليزي أولا".

وأضاف "مباراة الليلة كانت فرصة جيدة ليعرف النني أن مباريات الدوري الإنجليزي تكون عنيفة وصعبة".

فينجر أتبع "النني لاعب رائع وذكي، ومازال صغيرا في الـ 23 من عمره، ومستقبلا سيعرف النني فائدة ما فعلته معه الليلة".

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة متساويا مع ليستر سيتي، ومتفوقين عن مانشستر سيتي بفارق نقطة وحيدة.

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