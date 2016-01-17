نقيب الصحفيين: فوجئت بقرار منع الإعلاميين من دخول البرلمان

قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إنه فوجئ باتصال عدد كبير من الصحفيين البرلمانيين، الذي وصل عددهم إلى 20 صحفيًا، يشتكون منعهم من دخول البرلمان وتغطية الجلسات لأسباب أمنية.

وأضاف «قلاش»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» الأحد، لم نتأكد حتى الآن من أن استبعاد الصحفيين جاء لأسباب أمنية من عدمه.

فيما قال محمد عبد القادر، الصحفي بجريدة المصري، الذي تم منعه من دخول البرلمان لتغطية الجلسات، إنه لأول مرة يتم منع 3 من المحررين البرلمانيين العاملين بمؤسسة قوية «وكالة أنباء الشرق الأوسط» من دخول البرلمان.