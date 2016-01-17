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7 نصائح منزلية للمرأة العاملة

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الأحد 17-01-2016 19:00

يصعب على المرأة العاملة تحقيق التوازن بين الأعمال داخل المنزل وخارجه من دون التقصير في أي منها، لذا يقدم
"سيدتي. نت" 7 نصائح للتوفيق بين عملك الخارجي والاهتمام بعائلتك وإتمام الأعمال المنزلية:

1. وضع جدول أسبوعي لتنفيذ الأعمال المنزلية، كتنظيف الحمّامات والمطبخ وغرف النوم وغسل الملابس، مع توزيع كل مهمّة على يوم من الأسبوع.
2. تدوين المهام ضمن لائحة، مع تقدير الوقت لكل منها.

3. تقسيم الأعمال حسب أولويتها: ابدأي بتلك المستعجلة، ودعي المهام التي يمكن إتمامها في ما بعد.
4. حثّ أفراد العائلة على مساعدتك في الأعمال المنزلية اليومية، كجمع الأطفال للعب ووضعها في صناديق؛ لإبقاء منزلك مرتباً خالياً من الفوضى.
5. تحديد يوم للتسوق من "السوبرماركت".
6. طهو كميات كبيرة من الطعام، مع تجميد تلك التي ستستخدمينها لاحقاً، من خلال عصر الطماطم وغليها، ومن ثم تقسيمها في أكياس لتُحفظ بشكل آمن في المجمدة، وغسل الخضر وفرمها ووضعها في الثلاجة لتستخدم في الوجبات المطهوة، أو في أطباق السلطة، فضلاً عن تنقية البقوليات، لا سيما الأرز وحفظها في أكياس.
7. تخصيص وقت في نهاية اليوم لمناقشة الأمور المتعلقة بالأطفال، كالواجبات المدرسية مثلاً.

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سيدتي