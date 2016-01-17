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أمير قطر يصل إلى موسكو ويجتمع مع بوتين غدا الأثنين

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أمير قطر يصل إلى موسكو ويجتمع مع بوتين غدا الأثنين أمير قطر يصل إلى موسكو ويجتمع مع بوتين غدا الأثنين

>وصل الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة موسكو فى زيارة رسمية لروسيا الاتحادية، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

كانت الدائرة الصحفية فى الكرملين قد ذكرت فى بيان فى وقت سابق اليوم الاحد أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيلتقى أمير قطر فى موسكو غدا الاثنين، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال البيان أن مباحثات القمة الروسية القطرية ستتركز على عدة موضوعات أهمها زيادة التعاون بين الدولتين فى مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والشؤون الإنسانية، وكذلك تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

و من المتوقع أن يعقد أمير دولة قطر لقاءين برئيسة مجلس الاتحاد فى البرلمان الروسى فالنتينا ماتفيينكو ورئيس مجلس الدوما (النواب) سيرجى ناريشكين، حسب الوكالة الروسية.
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