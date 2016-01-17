«لا للعنف لا للإرهاب» ندوة بمركز الإعلام في بني سويف‎

أقام مركز النيل للإعلام بالتنسيق مع جمعية الثقافة والتنوير ببني سويف، ضمن سلسة الأمن الاجتماعي تحت شعار «لا للعنف لا للإرهاب»، بحضور الدكتور محمد عبد العظيم أستاذ علوم القرآن بجامعة الأزهر، الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، والقس باخوم ممثلاً عن الكنيسة المطرانية ببني سويف، والقس غبريال ” عضو بيت العائلة وممثلا عن مطرانية ببا، فضلًا عن العديد من القيادات الدينية مسلمين ومسيحيين والكوادر الشبابية والأخصائيين الاجتماعيين بالتربية والتعليم وممثلي الجمعيات الأهلية، وأناب المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف اللواء أحمد على السكرتير العام لحضور الندوة.

وفي كلمته نقل السكرتير العام تحيات المحافظ للحاضرين المشاركين في هذه الندوة، حيث أشار السكرتير العام إلى أهمية نشر قيم التسامح، مضيفًا أن جميع الأديان تدعو إلى الحب والتسامح، وتوصي بضرورة احترام شعور الآخرين والتعاون على البر والتقوى، مؤكدًا ضرورة الاقتداء بأخلاقيات الرسول “صلى الله عليه وسلم” في التسامح وحسن التعامل مع الآخرين ونبذ العنف”.

وقال محمد سعد مدير المركز، إن الهدف من هذا اللقاء إرساء مبدأ الحوار وقبول الأخر ودعم قيم العيش المشترك وإعلاء قيم الوسطية المعتدلة، وذلك في إطار اهتمام المركز بمناقشة كل القضايا المحلية والقومية، وتسليط الضوء على الظواهر المجتمعية سواء كانت إيجابية أو سلبية، وطرحها للنقاش لتعزيز الإيجابي منها ومواجهة السلبي، وخاصة ظاهرة العنف والإرهاب التي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ما يؤثر سلبًا على استقرار وأمن المجتمع.