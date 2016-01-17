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صور| «بالعمل و قوتنا نواجه الإرهاب» ندوة لمركز النيل للإعلام في بورسعيد

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صور| «بالعمل و قوتنا نواجه الإرهاب» ندوة لمركز النيل للإعلام في بورسعيد صور| «بالعمل و قوتنا نواجه الإرهاب» ندوة لمركز النيل للإعلام في بورسعيد

 

 

ندوة بالعمل و قوتنا نواجه الإرهاب

بورسعيد – جمال نوفل

عقد مركز النيل للإعلام ببورسعيد، بالتعاون مع اتحاد شباب العمال وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ندوة بمصنع الضفائر بعنوان «بالعمل و بقوتنا نواجه الارهاب»، وذلك ضمن فعاليات مبادرة بالعمل نواجه الإرهاب التي يتبناها الاتحاد بالتعاون مع مركز النيل و جهات أخرى وافتتحت الندوة مرفت الخولي مدير عام مجمع إعلام بورسعيد، التي تحدثت عن أهمية تلك اللقاءات في التوعية بخطورة المخدرات والإدمان وحرص المجمع على التعاون مع منظمات المجتمع المدني الفاعلة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمجلس الوزراء للعمل على الحد من تلك الظاهرة المدمرة.

وأوضحت «ميرفت»، أنه بالعمل فقط وقوتنا الفكرية والصحية سنستطيع مواجهة الإرهاب واستطرد محمد الغزاوي رئيس اتحاد شباب العمال بالحديث عن ضرورة إدراك كل فرد في المجتمع لأهمية دوره في التصدي للقضية والعمل على تجنب أشكال الإدمان الأخرى مثل الجلوس لساعات طويلة على الانترنت وإهدار قيمة العمل والإنتاج.

وناقش الدكتور إبراهيم عسكر والأستاذ عمرو غنيم منسقي ومدربي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان طبيعة دور الصندوق والأنشطة التي ينفذها لمكافحة المخدرات على كافة المستويات وتغطية جميع أنحاء في الريف و الحضر والحملات الإعلامية في وسائل الإعلام المختلفة وتفنيد المزاعم التي يروجها تجار المخدرات عن العالم السحري الجميل الذي تمنحه للمتعاطين، وتم التأكيد على توفير الصندوق الفرصة الكاملة لعلاج المدمنين في أقسام خاصة بمستشفيات الصحة النفسية في القاهرة وعدد من المحافظات أهمها بورسعيد، وذلك بالمجان و بسرية تامة عن طريق الخط الساخن 16023، وفي نهاية الندوة تم عمل جولة تقفقدية داخل المصنع للتعرف على أنشطة المصنع وخطوط إنتاجه وفرص العمل التي يقدمها لشباب بورسعيد.

 

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