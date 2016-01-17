أخبار عاجلة

تغطية خاصة - ارتفاع شهداء الشرطة في حادث كنيسة الإسكندرية إلى 7 بينهم 3 سيدات -
تعليق أبو تريكة على تفجير كنيسة طنطا -
تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا -
تغطية خاصة - عاجل .. الرئيس السيسي يترأس حاليا اجتماع مجلس الدفاع الوطني بشأن حادثي طنطا والإسكندرية -
«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان -
تغطية خاصة - تعليق مستشار شيخ الأزهر على حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

“إعلام الشروق” ينظم مؤتمرًا دوليًا برعاية وزارة الثقافة

Google+ Print
“إعلام الشروق” ينظم مؤتمرًا دوليًا برعاية وزارة الثقافة “إعلام الشروق” ينظم مؤتمرًا دوليًا برعاية وزارة الثقافة

 

وزير الثقافة

ينظم المعهد الدولي العالي للإعلام المؤتمر الدولي الأول تحت عنوان “الإعلام ومواجهة الإرهاب.. الضوابط المهنية وأخلاقيات الممارسة”، برعاية وزارة الثقافة، والذي يعقد خلال يومي 22و 23 فبراير المقبل.

وأوضح اللواء دكتور أحمد عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة المعهد، أن قضية الإرهاب ظاهرة عالمية وواحدة من بين أبرز التحديات التي تواجهها والمنطقة العربية، مشيرا إلى أن الإرهاب بات يؤثر على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويؤدي إلى زعزعة الاستقرار الأمني والاقتصادي، مشددا على ضرورة التصدي المجتمعي لتلك الظاهرة الخطيرة.

من جانبها قالت هويدا مصطفى، أستاذة الإعلام وعميدة المعهد، إن الإعلام بوسائله المختلفة، وبما يقوم به من دور محوري في مختلف قضايا المجتمع، لا يقف بعيدًا عن هذا الأمر، مضيفة أن وسائل الإعلام اهتمت عبر سنوات مضت بمتابعة الظاهرة وأصبحت توليها الصدارة وتخصص مساحات واسعة لمعالجتها ضمن صفحاتها وبرامجها وشبكاتها.

وأضافت هويدا أن المعهد ينظم مؤتمره الأول لمناقشة المعالجة الإعلامية لتلك اللظاهرة من خلال عدة محاور تتناول العديد من الإشكاليات المتعلقة بالتصدي لها، كما سيناقش الضوابط المهنية وأخلاقيات الممارسة الإعلامية، كما يعرض المؤتمر بعض التجارب الإقليمية والدولية في مواجهة تلك الظاهرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«معاريف»: المسيحيون أصبحوا هدفًا متكررًا لـ«داعش» في مصر

«معاريف»: المسيحيون أصبحوا هدفًا متكررًا لـ«داعش» في مصر

مارجريت عازر باكيةً: «كل مسئولي مصر مدانين.. وجميعنا مقصرون»

مارجريت عازر باكيةً: «كل مسئولي مصر مدانين.. وجميعنا مقصرون»

تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا

تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا

«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان

«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان