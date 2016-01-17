“إعلام الشروق” ينظم مؤتمرًا دوليًا برعاية وزارة الثقافة

ينظم المعهد الدولي العالي للإعلام المؤتمر الدولي الأول تحت عنوان “الإعلام ومواجهة الإرهاب.. الضوابط المهنية وأخلاقيات الممارسة”، برعاية وزارة الثقافة، والذي يعقد خلال يومي 22و 23 فبراير المقبل.

وأوضح اللواء دكتور أحمد عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة المعهد، أن قضية الإرهاب ظاهرة عالمية وواحدة من بين أبرز التحديات التي تواجهها مصر والمنطقة العربية، مشيرا إلى أن الإرهاب بات يؤثر على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويؤدي إلى زعزعة الاستقرار الأمني والاقتصادي، مشددا على ضرورة التصدي المجتمعي لتلك الظاهرة الخطيرة.

من جانبها قالت هويدا مصطفى، أستاذة الإعلام وعميدة المعهد، إن الإعلام بوسائله المختلفة، وبما يقوم به من دور محوري في مختلف قضايا المجتمع، لا يقف بعيدًا عن هذا الأمر، مضيفة أن وسائل الإعلام اهتمت عبر سنوات مضت بمتابعة الظاهرة وأصبحت توليها الصدارة وتخصص مساحات واسعة لمعالجتها ضمن صفحاتها وبرامجها وشبكاتها.

وأضافت هويدا أن المعهد ينظم مؤتمره الأول لمناقشة المعالجة الإعلامية لتلك اللظاهرة من خلال عدة محاور تتناول العديد من الإشكاليات المتعلقة بالتصدي لها، كما سيناقش الضوابط المهنية وأخلاقيات الممارسة الإعلامية، كما يعرض المؤتمر بعض التجارب الإقليمية والدولية في مواجهة تلك الظاهرة.