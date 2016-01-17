الكهرباء: انقطاع التيار الكهربائى بالغردقة سببه سوء الأحوال الجوية

أكد المهندس جمال عبد الرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن انقطاع التيار الكهربائى عن مدينة الغردقة سببه سوء الأحوال الجوية والذي تسبب في فصل أحد الدوائر.

وأوضح عبد الرحيم في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سوء الأحوال الجوية تسبب في فصل الدائرة 220 بخط جبل الزيت، موضحاً أن مركز التحكم القومى قام بنقل الأحمال على الفور على خط سفاجا لإعادة التيار لمدينة الغردقة.

وأشار عبد الرحيم إلى أن المدن السياحية يتم التعامل مع الأعطال الفنية بها فى أسرع وقت ممكن حتى لا يكون لها تأثير سلبى على السياحة المصرية و خاصة فى شرم الشيخ والغردقة.

- عودة التيار الكهربى لمدينة الغردقة بعد انقطاع نصف ساعة

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