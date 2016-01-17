أخبار عاجلة

تغطية خاصة - ارتفاع شهداء الشرطة في حادث كنيسة الإسكندرية إلى 7 بينهم 3 سيدات -
تعليق أبو تريكة على تفجير كنيسة طنطا -
تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا -
تغطية خاصة - عاجل .. الرئيس السيسي يترأس حاليا اجتماع مجلس الدفاع الوطني بشأن حادثي طنطا والإسكندرية -
«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان -
تغطية خاصة - تعليق مستشار شيخ الأزهر على حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الكهرباء: انقطاع التيار الكهربائى بالغردقة سببه سوء الأحوال الجوية

Google+ Print
الكهرباء: انقطاع التيار الكهربائى بالغردقة سببه سوء الأحوال الجوية الكهرباء: انقطاع التيار الكهربائى بالغردقة سببه سوء الأحوال الجوية
أكد المهندس جمال عبد الرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن انقطاع التيار الكهربائى عن مدينة الغردقة سببه سوء الأحوال الجوية والذي تسبب في فصل أحد الدوائر.

وأوضح عبد الرحيم في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سوء الأحوال الجوية تسبب في فصل الدائرة 220 بخط جبل الزيت، موضحاً أن مركز التحكم القومى قام بنقل الأحمال على الفور على خط سفاجا لإعادة التيار لمدينة الغردقة.

وأشار عبد الرحيم إلى أن المدن السياحية يتم التعامل مع الأعطال الفنية بها فى أسرع وقت ممكن حتى لا يكون لها تأثير سلبى على السياحة المصرية و خاصة فى شرم الشيخ والغردقة.


>- عودة التيار الكهربى لمدينة الغردقة بعد انقطاع نصف ساعة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365