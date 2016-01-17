بالصور.. محافظ القليوبية يجتمع بأعضاء جمعية الهلال الأحمر لتفعيل ودعم أنشطتها

زار اليوم الأحد اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية جمعية الهلال الأحمر بالقليوبية، للتعرف على أنشطة الجمعية ودعمها فى مجال العمل التطوعى والأعمال الخيرية والمساعدات الإنسانية خاصة فى مجال الأنشطة الصحية وتحسينها والتعاون من أجل الصالح العالم للمواطن وتقديم أفضل خدمة إليه ليشعر بالثقة بينه وبين المسئول.

وتتعدد أنشطة جمعية الهلال الحمر بالقليوبية إلى عدة أنشطة فى مجالات العمل الخيرى والاجتماعى ومنها إقامة دار للطالبات المغتربات لتسكين أكثر من 90 فتاة من طلبة جامعة بنها، ودار للمسنين تسع أكثر من 25 مسنا، فضلا عن دور لحضانة للأطفال على مستوى المحافظة وفى مجال الخدمة الصحية أنشأت الجمعية أقسام للعلاج الطبيعى وبعض التخصصات الأخرى بأجر رمزى.

وخلال اللقاء وعد المحافظ أعضاء الجمعية بتدبير مبنى لإقامة مستشفى تحمل اسم الهلال الأحمر بالمحافظة، بالإضافة إلى تطوير معمل الكمبيوتر الموجود بالجمعية على أحدث مستوى ومخاطبة الجهات المختصة لتطويره، مؤكدا أن الأجهزة الرسمية لا تستطيع وحدها تحقيق كل غايات خطط ومشاريع التنمية دون المشاركة التطوعية الفعالة للمواطنين والجمعيات الأهلية التى يمكنها الإسهام بدور فاعل فى عمليات التنمية نظراً لمرونتها وسرعة اتخاذ القرار فيها.

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