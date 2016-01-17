شركة الطيران الكويتية تلغي خط نيويورك لندن لتفادي نقل الإسرائيليين

أغلقت الخطوط الجوية الكويتية، نهائيًا خط الطيران نيويورك لندن، بسبب المسافرين الإسرائيليين وفق ما نقلت صحيفة الوطن الكويتية، الأحد.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها، أن رحلة الأحد آخر«رحلة للشركة على هذا الخط»، واتخذت الشركة قرارها بعد منعها إسرائيلياً قبل أشهر، نجح في شراء تذكرة على متنها من السفر من نيويورك إلى لندن، ما أثار مشاكل قانونية للشركة الكويتية، بعد انتصار القضاء الأمريكي للمسافر الإسرائيلي الذي أصر على مقاضاة الشركة.

وسبق للشركة أن تعرضت لضغوط قانونية وأخرى إعلامية منذ فترة بعد اتهام إسرائيلي آخر، الشركة بالتمييز العنصري، بعد أن فشل في الحصول على تذكرة سفر من نيويورك إلى لندن، بسبب رفض جهاز بيع التذاكر لدى الشركة الكويتية جواز السفر الإسرائيلي، عند إجراء المعاملات آليًا.

وتسبب الحادث في إصرار إسرائيليين آخرين على استعمال الخط، الأمر الذي رفضته الشركة، وعلقت بسببه الرحلات على هذا الخط، فترة من الزمن، قبل إلغائه نهائيًا.

وفي مقابل الخط المباشر المُلغى، احتفظت الشركة بالخطوط المباشرة، الكويت لندن والكويت نيويورك.