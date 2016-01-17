وزير خارجية بن علي يدعو لتشكيل حكومة إنقاذ وطني للخروج من الأزمة في تونس

دعا وزير الخارجية التونسي الأسبق ورئيس حزب ”المبادرة الوطنية الدستورية” كمال مرجان إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني، تضم كافة الأطياف التونسية في مسعى للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها تونس حاليًا.

وبحسب قناة العربية الحدث قال مرجان في كلمة أمام حشد جماهيري ”إن تجاوز هذا الوضع الصعب لا يتم إلا بتضافر جهود جميع الحساسيات السياسية، في إطار التوافق والتكامل”.

وتشهد تونس أزمة سياسية مع تقديم عدد من أعضاء البرلمان التابعين للحزب الحاكم في تونس “نداء تونس” والذي يتزعمه الرئيس التونسي باجي قائد السبسي استقالتهم من الحزب أو من الكتلة البرلمانية مما يمنح حزب النهضة الأغلبية البرلمانية.