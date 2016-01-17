عودة عمر سليمان وظهور «مرسي» و «الشاطر» في «نائب فاعل»

يعكف المؤلف محمد سمير مبروك على كتابة حلقات مسلسل يعد هو الأهم والأجرأ خلال الفترة المقبلة، يحكي حياة الراحل عمر سليمان رئيس المخابرات الأسبق ونائب رئيس الجمهورية، داخل عمل درامي، ليكشف أسرار وكواليس ووقائع مهمة في تاريخه، أبرزها وقت الثورة وحقائق الإخوان.

وقال إن هناك كواليس وأسرارا جديدة في حياة سليمان غير معلومة توجد في المسلسل، مؤكدا أن هناك تركيزا على الجزء الخاص بالثورة بدءا من كونه نائبا حتى الترشح لرئاسة الجمهورية.

وأكد المؤلف محمد سمير مبروك أنه يقوم بكتابة حلقات المسلسل الذي اختار له عنوان “نائب فاعل”، موضحا أنه يرصد الحياة الشخصية للراحل عمر سليمان منذ عمله في المخابرات وحياة ما قبل الثورة ، ووقت الثورة وبعدها.

وأضاف مبروك: “أتناول في العمل شخصيات بارزة مثل خيرت الشاطر وأشرف مروان ومحمد مرسي، ونكشف فيها تفاصيل جديدة عن الإخوان، حيث إنه كان بمثابة الصندوق الأسود في حياة الإخوان”.