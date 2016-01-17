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إبراهيم حسن: إيقاف حسام حسن يزيد اللاعبين إصرارا.. وعلاقتنا بالزمالك رائعة

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إبراهيم حسن: إيقاف حسام حسن يزيد اللاعبين إصرارا.. وعلاقتنا بالزمالك رائعة إبراهيم حسن: إيقاف حسام حسن يزيد اللاعبين إصرارا.. وعلاقتنا بالزمالك رائعة

أبدى إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري دهشته من عقوبة اتحاد الكرة بإيقاف توأمه حسام حسن مدرب الفريق.

وأصدر اتحاد الكرة قرارا بإيقاف حسام حسن مباراة واحدة على خلفية الأحداث التي أعقبت مباراة المصري والاتحاد السكندري في الجولة السابقة من الدوري المصري.

وكان المصري قد تعادل مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق، على ملعب الإسماعيلية.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات لقناة "الحياة": "أتعجب من قرار إيقاف حسام حسن وهو لم يفعل أي شيء".

إبراهيم حسن أتبع "أنا وحسام حسن احتوينا الموقف قبل أن يكبر، وحسام لم يخطيء في أي شيء، وليس من المنطقي أن يكتب الحكم شكوى ضده في تقريره، لكنه يريد التغطية على أخطاءه في المباراة".

وأضاف "إيقاف حسام حسن سيزيد اللاعبين حماسا على أرض الملعب لرد حقوق مدربهم، وسنتكفل نحن بإلقاء التعليمات لهم على أرض الملعب".

إبراهيم استرسل "المصري والاتحاد يرتبطان بعلاقة رائعة لن تتأثر بأي شيء، لأنه من الأساس لم يحدث أي شيء والأمر كله كان شجارا بين لاعبين والإعلام أراد افتعال أزمة".

وأتم "علاقتنا بالزمالك رائعة أيضا، والحهاز الفني للفريق الأبيض بمثابة الإخوة لنا، والأمر لا يعدو مباراة في كرة القدم".

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