أحمد عبده زاعما: الأئمة الأربعة قرأوا القرآن بـ"العافية" وبلا ثقافة

قال أحمد عبده ماهر، محام بالنقض وصاحب مطلب تنقية البخارى، اليوم الأحد، إن الرجل الواحد من علماء الأزهر يستطيع تأليف كتب فقه أعظم بكثير من الأئمة الأربعة مجتمعين، زاعماً أن الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعى لم يكن لديهما ثقافة ولم يقرآ شيئاً سوى القرآن بـ"العافية"، متسائلاً: "أيهما أكثر علماً سعد الهلالى ولا أبو حنيفة.. وأحمد كريمة ولا أحمد بن حنبل؟"، فى إشارة منه لأفضلية علماء الأزهر على الأئمة.

وطالب عبده ماهر، فى حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى، ببرنامج "السادة المحترمون"، المذاع عبر فضائية "on tv"، بمعاقبة كل من قام بتأليف ومراجعة الكتب التى تنشر الأفكار الغريبة والشاذة فى الأزهر، مضيفاً: "هناك أخطبوط فى الأزهر".

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