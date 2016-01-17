محافظ سوهاج يُوجه بحملة نظافة لمنطقة المساكن بأخميم

أمر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، بتوجيه حملة نظافة لمنطقة المساكن بأخميم خاصة أمام مدرسة الثانوية بنات، فى استجابة سريعة لشكوى الأهالى من انتشار القمامة بالشارع.

وعلى الفور قامت حملة نظافة مكبرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم تحت إشراف كمال شلبى رئيس المدينة، برفع القمامة ورش الشوارع بالمياه.

وأكد رئيس الوحدة المحلية، أن الوحدة تقوم يوميًا بحملتين صباحًا ومساءً لرفع القمامة، وتوجد حاويات للقمامة بالمنطقة، إلا أن بعض الباعة الجائلين يلقون بالقمامة بجوار الحاويات بدلاً من رفعها داخل الحاوية.

وشدد المحافظ، على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة مرور حملات النظافة بشكل دورى على جميع الشوارع والمساكن الشعبية، خاصة أمام وخلف المدارس بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، ورفع القمامة والمخلفات وإشغالات الباعة الجائلين أولاً بأول.



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