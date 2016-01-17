أخبار عاجلة

تغطية خاصة - ارتفاع شهداء الشرطة في حادث كنيسة الإسكندرية إلى 7 بينهم 3 سيدات -
تعليق أبو تريكة على تفجير كنيسة طنطا -
تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا -
تغطية خاصة - عاجل .. الرئيس السيسي يترأس حاليا اجتماع مجلس الدفاع الوطني بشأن حادثي طنطا والإسكندرية -
«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان -
تغطية خاصة - تعليق مستشار شيخ الأزهر على حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ سوهاج يُوجه بحملة نظافة لمنطقة المساكن بأخميم

Google+ Print
محافظ سوهاج يُوجه بحملة نظافة لمنطقة المساكن بأخميم محافظ سوهاج يُوجه بحملة نظافة لمنطقة المساكن بأخميم
أمر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، بتوجيه حملة نظافة لمنطقة المساكن بأخميم خاصة أمام مدرسة الثانوية بنات، فى استجابة سريعة لشكوى الأهالى من انتشار القمامة بالشارع.

اليوم السابع -1 -2016

وعلى الفور قامت حملة نظافة مكبرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم تحت إشراف كمال شلبى رئيس المدينة، برفع القمامة ورش الشوارع بالمياه.

وأكد رئيس الوحدة المحلية، أن الوحدة تقوم يوميًا بحملتين صباحًا ومساءً لرفع القمامة، وتوجد حاويات للقمامة بالمنطقة، إلا أن بعض الباعة الجائلين يلقون بالقمامة بجوار الحاويات بدلاً من رفعها داخل الحاوية.

اليوم السابع -1 -2016

وشدد المحافظ، على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة مرور حملات النظافة بشكل دورى على جميع الشوارع والمساكن الشعبية، خاصة أمام وخلف المدارس بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، ورفع القمامة والمخلفات وإشغالات الباعة الجائلين أولاً بأول.

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365