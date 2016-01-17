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سائق يقتل زوجته الحامل وأطفاله الأربعة بسبب خلافات عائلية في أسيوط‎

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سائق يقتل زوجته الحامل وأطفاله الأربعة بسبب خلافات عائلية في أسيوط‎ سائق يقتل زوجته الحامل وأطفاله الأربعة بسبب خلافات عائلية في أسيوط‎

عامل يقتل زوجته وابنائه – أرشيفية

 

قام سائق بالأمن الصناعي بشركة أسيوط لتكرير البترول على قتل زوجته وابناءه الأربعة بالمدينة السكنية داخل الشركة وفر هاربًا.

كان اللواء عبدالباسط حسن دنقل، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد ورود بلاغ من شركة أسيوط لتكرير البترول بقيام “محمد .أ.ص” 44 سنة سائق بالأمن الصناعي ومقيم بالمدينة السكنية داخل الشركة بقتل زوجته الحامل وابناءه الأربعة “نهاد، وخالد، ويثرب، وتقى” بساطور، بسبب خلافات أسرية، وفر هاربًا، وأشارت التحريات إلى أن المتهم تزوج بـ4 سيدات من قبل.

وعلى الفور فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط الشركة للبحث عن المتهم، وتحرر محضر بالواقعة.

 

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