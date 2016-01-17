تحدي_كلير_في_الجول - البلدوزر يسترجع ' مقصية ليفربول ' في مواجهة دهاء شيكابالا

(إفي) - يشكل ملعب "ميستايا" معقل فريق فالنسيا الإسباني عقدة بالنسبة للجيل الذهبي لفريق برشلونة، إذ اكتفى بأربعة انتصارات فقط عليه خلال العقد الاخير.

وقبل ساعات من مواجهتهما الليلة بعقر "الخفافيش" في ثالث جولات الليجا، يسعى المدرب الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو لقيادة حامل اللقب لانتصاره الأول على هذا الملعب منذ نحو عامين، منتشيا بفوزه بأول القابه قبل ايام بالسوبر الإسباني على حساب أتلتيكو مدريد رغم الأداء الباهت والنتيجة غر المرضية (1-1 ذهابا في فيسنتي كالديرون، 0-0) في كامب نو.

كان الفوز الكتالوني الاخير في ميستايا قد تحقق بموسم 2010-2011 بهدف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (1-1) أعقبها ثلاثة تعادلات (2-2 ، 1-1) مرتين في الكأس والليجا.

وشهد موسما 2005-2006 و2006-2007 فوزين لفالنسيا 1-0 و2-1 ، فيما فاز فريق المدرب الهولندي فرانك ريكارد والنجم البرازيلي رونالدينيو مرتين على نفس الملعب بنتيجتي 1-0 و2-0 موسم 2003-2004.

وفي موسم 2007-2008 تفوق البرسا 3-0 في نصف نهائي كأس الملك، فيما خسر 2-3 بالليجا عام 2008.

وفي موسم 2008-2009 تعادل الفريقان 2-2 ، وسلبيا في موسم 2009-2010.