فينجر يزف نبأ سعيدا إلى جماهير أرسنال

زف آرسين فينجر المدير الفني لنادي أرسنال نبأ سعيدا لجماهير الفريق بجاهزية الثنائي أليكسيس سانشيز وميسوت أوزيل للقمة المرتقبة أمام تشيلسي.

أرسنال تعادل سلبيا مع ستوك سيتي على ملعب الأخير في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي. لقاء شهد جلوس محمد النني على مقاعد البدلاء. (طالع التفاصيل)

وغاب أوزيل عن المباراة بسبب الإصابة كما تواصل غياب سانشيز عن صفوف المدفعجية.

وقال فينجر في تصريحاته عقب المباراة: "الأسبوع المقبل أمام تشيلسي سيشهد عودة بعض اللاعبين".

وأوضح "الثنائي سانشيز وأوزيل متاح لمواجهة تشيلسي".

ويستعد أرسنال لمواجهة تشيلسي يوم الأحد في قمة الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.