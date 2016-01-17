ديبوتشي: لا يمكنني البقاء في أرسنال

اعترف ماتيو ديبوتشي مدافع أرسنال أنه يحتاج للرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

صاحب الـ 30 عاما سجل الحضور في مباراتين فقط هذا الموسم، وخرج من حسابات المدرب الفرنسي أرسين فينجر.

وقال ديبوتشي في تصريحات لصيحفة "ليكيب" الفرنسية: "بوضوح، لقد أضعت 6 أشهر من عمري هذا الموسم بدون لعب، ولقد تحدثت مع المدرب قبل بداية الموسم وطلبت منه الرحيل، لكنه أكد أنني سأحصل على فرصتي".

ديبوتشي أتم "في الموسم الماضي كنت مصابا لفترة طويلة، وحين لعب بيليرين أجاد وحجز مقعده".

وأضاف "قبل بداية هذا الموسم تحضرت بشكل جيد وكنت جاهزا لحجز مقعد أساسي، لكن فينجر كان له رأي أخر، وهذه هي كرة القدم لا مشاكل في ذلك".

ديبوتشي استرسل "لدي عروض كثيرة منها عرض من أستون فيلا وأخر من باير ليفركوزين، وأنا أريد أن أكون متواجدا مع منتخب فرنسا في اليورو المقبلة، وهذا لن يحدث إلا باللعب باستمرار، لذلك فلا يمكنني أن أستمر في أرسنال".

وأتم "حتى إن خرجت على سبيل الإعارة، فأنا لا أمانع العودة في الصيف المقبل والبداية من جديد مع أرسنال، لكن لابد أن أخرج الأن لأجد فرص المشاركة ولو على سبيل الإعارة".