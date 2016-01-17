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مصدر أمنى يمنى: 20 قتيلا وجريحا فى التفجير الانتحارى أمام منزل مدير الأمن

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مصدر أمنى يمنى: 20 قتيلا وجريحا فى التفجير الانتحارى أمام منزل مدير الأمن مصدر أمنى يمنى: 20 قتيلا وجريحا فى التفجير الانتحارى أمام منزل مدير الأمن

>أعلن مصدر مسئول فى إدارة أمن عدن أن الهجوم الإرهابى الذى استهدف منزل مدير الأمن العميد شلال شائع أسفر عن سقوط 20 قتيلا وجريحا معظمهم من المدنيين الذين تواجدوا أمام المنزل أو تصادف مرور سيارتهم وقت الانفجار .

وأكد المصدر فى أول تصريح رسمى اليوم الأحد بخصوص الحادث - أن مدير الأمن لم يصب بأى أذى وأن من بين القتلى والجرحى أفراد من حراسه .

وأوضح فى تصريحات بثتها وكالة الأنباء اليمنية الحكومية مساء اليوم -أن الانتحارى قاد السيارة المفخخة بسرعة واصطدم بإحدى العربات المدرعة فى البوابة الأولى لمنزل مدير الأمن الواقع فى منطقة جولد مور.

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