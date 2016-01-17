سياسى ليبى: الخلاف على تولى الحقائب الوزارية سبب تأجيل إعلان تشكيل الحكومة

قال الكاتب والمحلل السياسى الليبي، عز الدين عقيل، إن إعلان المجلس الرئاسى تأجيل إعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطنى لمدة 48 ساعة، لا يؤثر بالسلب على هذا التشكيل، وتابع: "هناك حالة من الجنون بين كافة الأطراف الليبية المتصارعة، لأن هؤلاء يتقاتلون فيما بينهم، كما أنه هناك تكسير للعظام للحصول على الحقائب الوزارية".

وأضاف "عقيل" خلال مداخلة هاتفية له على قناة "الغد العربى" الإخبارية، مع الإعلامية سهام عصمان، أن الهدف من تأجيل إعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطنى، لاستكمال بعض الحقائب السيادية التى عليها خلاف بين الفصائل السياسية المتصارعة، وتابع:"الوضع صعب في تشكيل الحكومة، وأن ما يحدث حالياً هو محاولة إرضاء جميع الأطراف، تشكيل الحكومة بدأ منذ أيام طويلة.. ويبدوا أنه هناك بعض الوقت لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيل".