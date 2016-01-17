ضبط هارب من المؤبد أثناء محاولته الهروب بالقفز من الدور الثالث فى قنا

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دشنا بإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية بقنا، اليوم الأحد، من القبض على هارب من حكم قضائى بالسجن المؤبد 25 عاما.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد بتمكن النقيب هشام عمران، معاون وحدة مباحث دشنا، والقوة المرافقة له، من ضبط "محمد.أ.ح" (25 عامًا)، عاطل، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى حكم قضائى بالسجن المؤبد 25 عاما متهم فيها بالاتجار فى المواد المخدرة وحاول المتهم الهروب من القوة الأمنية بقفزة من الطابق الثالث من منزله أثناء محاولة القبض عليه إلا أن القوة الأمنية تمكنت من القبض عليه.

تم التحفظ على المتهم، وجار تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.