تحرير 25 قضية تموينية فى حملة بأسيوط

شنت مديرية التموين بأسيوط اليوم، حملة بالأسواق، استهدفت الخارجين على القانون من أصحاب المخالفات التموينية، والقائمين بإدارة المنشآت التجارية بدون ترخيص، ومصادرة السلع الغذائية منتهية الصلاحية، بالاشتراك مع مباحث التموين، ومديريتى الطب البيطرى، والصحة.

أسفرت الحملة عن تحرير 25 قضية، منها ضبط "معتمد. ع. م. م" صاحب مقهى، لمزاولته نشاطًا تجاريًا بدون ترخيص، و"منير. م. م" ببندر أسيوط، صاحب مخبز بلدى لمزاولته النشاط التجارى بدون ترخيص الجهة المختصة.

وحررت الحملة 23 قضية فى مجال قطاع المخابز، والمحال العامة، والمطاعم، منها عدم الإعلان عن الأسعار، وإنتاج خبز بلدى ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، و12 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بصحة الوقائع، وتحررت المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.