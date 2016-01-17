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مصرع طفل بعد أن صدمته سيارة عقب سقوطه من دراجة في أسيوط‎

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مصرع طفل بعد أن صدمته سيارة عقب سقوطه من دراجة في أسيوط‎ مصرع طفل بعد أن صدمته سيارة عقب سقوطه من دراجة في أسيوط‎

 

مصرع طفل – أرشيفية

لقى طفل مصرعه دهسًا تحت عجلات سيارة نقل آثر سقوطه من دراجة كان يستقلها خلف والده بطريق عرب المدابغ بأسيوط.

تلقى اللواء عبد الباسط حسن دنقل مدير أمن أسيوط اخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوصول بلاغ من الأهالي بدهس طفل أسفل عجلات سيارة نقل.

وفور تلقي البلاغ انتقلت قوات الأمن وسيارات الاسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية مصرع الطفل هاني عزالدين ويبلغ من العمر 12 عامًا أثر تعرضه للدهس أسفل عجلات سيارة نقل عقب سقوطه من دراجة كان يستقلها خلف والده، ولم يتمكن سائق السيارة النقل القادمة في نفس الإتجاه من تفادي الطفل ليلقى مصرعه في الحال.

تم نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة، وجاري تحرير المحضر اللازم.

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