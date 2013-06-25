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وفاة متهم داخل محكمة الإسكندرية الإبتدائية

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وفاة متهم داخل محكمة الإسكندرية الإبتدائية وفاة متهم داخل محكمة الإسكندرية الإبتدائية

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توفي متهم داخل مجمع محاكم الإسكندرية، وسادت حالة من الهرج  بسبب الإشاعات حول قيام أمن المحكمة بتعذيب المتهم حتى قتله.

يذكر أن القتيل يدعى أحمد إبراهيم 40 سنه كما أكد محاميه وإنه سبق إتهامه فى عده قضايا منها شجار وتسريح أطفال بغرض التسول، وأكد محامى القتيل أن سبب وجوده فى المحكمة كان على زمة قضية أثر شجار فى منطقة المنتزة بينه وبين أحد المسجلين المعروفين بالمنطقة ويقوم بتسريح الأطفال بغرض التسول، مما أدى إلى إصابته وإلقاء القبض عليه.

وقبل جلسة المتهم وجد أن القاضى الذى ينظر قضيته يقوم بإعطاء أحكام قاسية فخاف القتيل من حصوله على حكم بالسجن وأصابته حالة هيسترية وسقط على الفور ميت.

 

 

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