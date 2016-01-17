بعد التطاول على زوجته في مقر عملها.. محكمة سعودية تلزم الزوج بنشر اعتذار لها في صحيفتين

أصدرت محكمة الاستئناف في جدة حكماً يقضي بسجن مواطن ستة أشهر والجلد 75 جلدة ونشر اعتذار على نفقته في صحيفتين محليتين لطليقته، نظير حقها الخاص.

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية اليوم الأحد، جاء ذلك الحكم عقب إدانته بسبها واتهامها بالخيانة والتطاول عليها بألفاظ خارجة عن حدود الأدب، في مقر عملها في أحد الفنادق بجدة بهدف تشويه سمعتها وذلك استناداً إلى تقديم طليقته تسجيلات صوتية من إدارة الفندق تثبت صحة دعواها.

وكان الحكم الذي أصبح نهائياً وواجب النفاذ الذي أصدرته المحكمة الجزائية في جدة، تضمن أخذ التعهد من المحكوم عليه بعدم العودة مستقبلاً إلى تصرفه والتعرض لمطلقته بالسوء قولاً أو فعلاً.