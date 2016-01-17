صور| حزمة إجراءات عاجلة لمواجهة تكرار حوادث «نفق سنور» ببني سويف ‎

على خلفية وقوع حادث بمنطقة نفق سنورعلى الطريق الصحراوي الشرقي مساء أمس، عقد محافظ بني سويف، المهندس شريف محمد حبيب، اجتماعًا موسعًا لبحث أسباب تكرار الحوادث المرورية بالمنطقة ودراسة الإجراءات اللازمة حيال هذه المشكلة، وذلك بحضور اللواء أحمد علي، السكرتير العام، واستشاري طرق ومرور بجامعة بني سويف، ومدير عام الطرق، ومدير عام هيئة الطرق والمرور، ووكيل وزارة الصحة، ورئيس قطاع الكهرباء بالمحافظة، ورئيس مدينة بني سويف.

وعقب ذلك توجه المحافظ ومرافقوه لمعاينة منطقة النفق والحادث لتكوين رؤية متكاملة عن كيفية التعامل مع هذه المشكلة ووضع الحلول العاجلة، لها ودراسة إمكانية توفير الحلول الجذرية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

أكد المحافظ أن التعامل مع مشكلة نفق سنور سوف يسير في محورين، أولهما تنفيذ حزمة من الإجراءات العاجلة الفاعلة تشمل قائد المركبة والطريق والمركبة للحد من وقوع حوادث جديدة بهذه المنطقة، من أهمها تكثيف العلامات الإرشادية والتحرررية مزودة بفلاشر للتنبيه وتحديد الزوايا والزام سيارات النقل بالحارة اليمين من الطريق، ووضع علامات فسفورية على النيوجرسي بجانبي الطريق، وكذا علامات أرضية «عين القط» قبل وبعد النفق بالمنطقة، وتكثيف الحملات المرورية في هذه المنطقة مع توفير كاميرات مراقبة «الرادار» للحد من سرعة السيارات، مع دراسة إمكانية إنارة الطريق بلمبات «ليد» تعمل على الطاقة الشمسية «سولار سيل»، ودراسة عمل مطبات صوتية على مسافات متتالية بالطريق.

أشار المحافظ إلى أن المحور الثاني لحل هذه المشكلة يتمثل في اعداد دراسة متكاملة يقوم بها الخبراء والمختصون في هذا المجال من الإسعاف والمرور والطرق تتضمن الدراسات الفنية الشاملة للمكان وتحديد أسباب وتوقيتات الحوادث وتحديد أبعاد المشكلة، ووضع الحلول والبدائل لها، لاختيار الحلول الممكنة ودراسة امكانية توفير الاعتمادات اللازمة لها، لافتًا إلى سعى المحافظة لرفع كفاءة والمستوى الحضاري لمنظومة المرور بالتنسيق مع مسئولي مرور بالمحافظة والخبراء في هذا المجال.