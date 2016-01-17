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دراسة بريطانية: السجائر تسبب 26 مرضا.. والشيشة أخطر 10 مرات

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دراسة بريطانية: السجائر تسبب 26 مرضا.. والشيشة أخطر 10 مرات دراسة بريطانية: السجائر تسبب 26 مرضا.. والشيشة أخطر 10 مرات
كشفت نتائج دراسة أجراها باحثون من جامعة بيتسبيرج البريطانية معلومات خطيرة للغاية تهم الملايين من مدخنى الشيشة، وقيّم الباحثون من خلال الدراسة 542 دراسة ومقالة علمية حول الشيشة والسجائر.

وتضمنت النتائج - التى توصل إليها الباحثون بعد إجراء دراسة منهجية عن الشيشة "Systematic review" - أن الشيشة تحوى كميات من غاز أول أكسيد الكربون السام تفوق الموجودة فى السيجارة الواحدة بـ10 أضعاف، وحصول مدخن الشيشة على كميات أكبر من الدخان يعادل 125 ضعف الناجم عن السيجارة الواحدة.

وأضافت نتائج الدراسة - التى نشرها مؤخراً الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية: تحوى الشيشة كميات من مادة النيكوتين تبلغ تقريبا 3 أضعاف الموجودة بالسجائر، كما تحوى من مادة القطران الضارة جداً، والمسرطنة، 25 ضعف الموجودة بالسجائر.

وحذر الباحثون من تدخين الشيشة لاحتوائها على قدر كبير من السموم أكثر مما نعتقد وأكثر من تلك الموجودة فى السجائر، ومع ذلك تظل السجائر خطيرة أيضا، وتتسبب فى إمكانية الإصابة بـ26 مرضا خطيرا، حسب أحد الأبحاث الطبية المنشورة مؤخراً.. ويشار إلى أن نتائج هذه الدراسة نشرتها أيضا المجلة الطبية "Public Health Reports".


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