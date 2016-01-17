الحوامل والمراهقون أكثر عرضة للإصابة بـ"حب الشباب"

حب الشباب

الأكثر عرضة للإصابة بحب الشباب

حب الشباب من أكثر المشاكل الجلدية التى يعانى منها الحوامل وأغلب الشباب فى فترة البلوغ، نتيجة عوامل مختلفة تتعلق بطبيعية المرحلة العمرية التى يمرون بها وانتقالهم من الطفولة إلى مرحلة البلوغ.>يقول الدكتور أمين عامر، استشارى الأمراض الجلدية والليزر: حب الشباب عبارة عن ظهور التهابات جلدية فى صورة دمامل أو فقاعات حمراء فى أماكن مختلفة من الوجه، حيث تظهر بالوجنتين أو مقدمة الجبهة إضافة إلى الكتفين والظهر فى صورة طفح جلدى.>ويوضح د.أمين أن بعض الأشخاص تزيد فرص إصابتهم بحب الشباب ومنهم:>• الشباب فى مرحلة البلوغ بسبب التغييرات الهرمونية التى تحدث فى أجسامهم.>• النساء خلال فترة الحمل نتيجة التغييرات الهرمونية الخاصة بالحمل.>• المرضى الذين يتناولون أدوية تحوى كورتيزون باعتباره أحد الأسباب الطفح الجلدى فى صورة حب الشباب.

وينصح د.أمين بعدم استخدام أى أدوية أو مستحضرات مجهولة المصدر كعلاج لحب الشباب، خاصة من قبل الحوامل مع استشارة الطبيب المختص لتحديد العلاج المناسب.