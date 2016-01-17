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مفاجأة أسرة فيلم "عصمت أبو شنب" لياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها

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الأحد 17-01-2016 15:44

أعد فريق عمل فيلم"عصمت أبو شنب" الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيزمفاجأة لها بمناسبة عيد ميلادها حيث أحضروا لها عدد من قوالب الكيك للاحتفال بها ما جعلها تشعر بسعادة بالغة.

على الجانب الأخر فمن المنتظر أن يدخل الفيلم مرحلة المونتاج قريباً استعداداً لعرضه وهو يعد أولى تجارب الفنان التونسي ظافر العابدين السينمائية في ،

والعمل من إخراج سامح عبد العزيز وإنتاج أحمد السبكي.

 

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