ذا فويس كيدز: لماذا أحرج كاظم الساهر تامر حسني على الهواء؟

من حلقة إلى أخرى، يكشف برنامج"ذا فويس كيدز" عن المزيد من الأصوات الرائعة التياستطاعت بموهبتها الفذّة وحضورها وأدائها أن تدهش الناس في بيوتها، كماالمدربين الثلائة كاظم الساهر ونانسي عجرم وتامر حسني، الذين يخوضون معارك شرسة فيما بينهم، لكسب ودّهم وإقناعهم بالإنضمام إلى فريقهم.

وفي الحلقة الثالثة من مرحلة الإختبارت، كما في الحلقتين السابقيتن بدا لافتاً، تفوق الأصوات السورية، وأيضاً اختيار المشتركين الأطفال لأغنيات يعجز الكثير من النجوم المعروفين على الساحة عن إدائها، مما يعد بزمن فني جميل ينتظر الوطن العربي، يمحي أثر زمن غناء الفساتين والأجساد العارية، إذا تم احتضان أصحاب هذه المواهب الصغيرة في عمرها والكبيرة في أصواتها وموهبتها.

وبدا لافتاً في هذه الحلقة، ما قالته الطفلة التونسية نور قمر إنها لا تسمع الأغنيات الجديدة، بل تكتفي بالإستماع للأغنيات الطربية لكبار الفنانين، وهذا ما يفسّر بطريقة أو بأخرى، اختيار معظم المشتركين، الإنضمام إلى فريق كاظم الساهر، كونه الأقرب إلى جيل الكبار، وربما يصنفه المستقبل كواحد منهم.

في هذه الحلقة، لم يستطع الفنان كاظم الساهر كبح نفسه وأحرج تامر حسني على الهواء، عندما قال له"أنت تغري المتسابقين بأفلامك... أين هي أفلامك"؟ بينما تحدثت نانسي عجرم عن تأثير كاظم الساهر على المتسابقين ونجاحه باختطاف الأصوات الجميلة، في حين اعتبر تامر أن كل فنان له أسلوبه الخاص فى جذب المتسابق الذي يراه مناسباًإلى فريقه.

في الحلقة الثالثة من مرحلة الإختبارات، تأهلت المشتركة اللبنانية ياسمينا نحاس إلى مرحلة المواجهة، بأدائها أغنية باللغة الإنجليزية وتمكنت من إقناع نانسي عجرم وكاظم الساهر بصوتها وأدائها، وبعد محاولات حثيثة منهما لإقناعها للانضمام إلى فريقهما، اختارت أن تكمل المشوار مع نانسي عجرم. أما تامر حسني فعبر عن ندمه لعدم الالتفاف إليها، قائلاً" حالة جميلة وضحكتك حلوة وصوتك حلو وإحساسك مميز".

الطفل المصري مروان طارق، حاز على إعجاب جميع المدربين، بفضل أدائه المبهر خلال تقديمهأغنية "الناس اتغيرت". مروان قبل صعوده للغناء، أكد أن مثله الأعلى هو تامر حسني، وأنه يشبهه كثيراً، ويتمنى الانضمام إلى فريقه. وكان له ما أراد عندما اختاره تامر للانضمام إلى فريقه، أما كاظم فأثنى على اختيار مروان لهذه الأغنية الصعبة، لأنها كشفت عن امتلاكه لموهبة كبيرة.

الطفلة اللبنانية جنين خراط، قدمت أغنية "على بابي واقف قمرين" للقدير ملحم بركات، فالتفت تامر حسني إليها، بعدما استطاعت إقناعه بأدائها، وقال لها "أحلى حاجة إني موجود لوحدي عشان تبقي لعمو، أنا أحببت صوتك جداً، وصوتك مضبوط بشكل جعلني أتعجب، وأحببتك أكثر الآن". أما نانسي فعلّقت "أنا ما لفيت عشان تامر حسني، عايزك، وإذا أنا لفيت كنتي هتختاريني".بينما علّق كاظم "عمرك 11 عام، وفكّرتِك أكبر لأن لديك أدء كبير وأنتي مثل القمر ونحن فرحانين بوجودك وحتكوني مبسوطة كتير مع تامر".

الطفلة التونسية نور قمر البالغة من العمر 12 سنة، نجحت بإبهار المدربين الثلاثة بصوتها المميز، عندما غنّت "برضاك" للفنانة أم كلثوم، ولكنها اختارت الإنضام إلى فريق كاظم الذي علّق على أدائها "إحنا نتشرف بوجودك على مسرح ذافويس لانك من أحلى الاصوات".

نانسي اختارت الطفل الأردني جميل بقعين، بعد تقديمه أغنية " ratherclean bandit be " وأنقذته من الخروج من البرنامج.

الطفل السوري عبد الرحيم الحلبي، حاز على إعجاب المدربين الثلاثة، بعد تقديمه أغنية من التراث السوري. نانسي عجرم تركت مقعدها وجلست بجانبه وهو يغني لكي يختارها لتكون مدربته، أما كاظم وتامر فوقفا طويلاً وصفقا له. لكن محاولات نانسي وتامر فشلت في إقناعه بالإنضمام إلى فريقهما عندما حسم الطفل الصراع لمصلحة كاظم بالرغم من التفافه في وقت متأخر.

الطفلة التونسية نهيلة الكلي أشعلت هي أيضاً المنافسة بين مدربي"ذا فويس كيدز"وسحرتهم بصوتها عندما غنت "الأسامي " للراحلة ذكرى. نهيلة اختارت الانضمام لفريق نانسي، ورأى كاظم أنه خسر صوتاً من أجمل الأصوات التي شاركت في البرنامج.

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