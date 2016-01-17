صابر الرباعي وتعاون جديد مع خالد المريخي

عبر ثالث تعاون غنائي يجمعهما معاً، قدم الفنان صابر الرباعي أحدث أغنياته المنفردة من اللون الموسيقي الخليجي من أشعار السعودي خالد المريخي، حملت عنوان "يسعد لي هالطلة"، ومن ألحان الموسيقار "طلال"، وأعرب الفنان صابر الرباعي عن سعادته بتجديد التعاون مع خالد المريخي بعد مجموعة من الأغنيات الناجحة التي قدماها معاً، كما أكد المريخي بأن صوت صابر من أهم الأصوات العربية المتواجدة في الساحة الغنائية، ويحمل "الرباعي" ثقافة موسيقية واضحة، تساعده في أداء الأغنيات وخاصة الخليجية منها بالشكل الصحيح والمناسب للأغنية. وقد طرحت الأغنية مؤخراً من خلال الإذاعات الخليجية والعربية، محققة نجاحاً متميزاً، خاصة وأنها تحمل ألحان الموسيقار "طلال" الذي حمل تعاونات متعددة من ناحية الألحان مع المريخي، وعبر أصوات نجوم الخليج والوطن العربي، مثل الأغنية الجديدة التي طرحتها الفنانة العراقية شذى حسون تحت عنوان "مزيون" من كلماته وألحان "طلال"، والتي صورتها بطريقة الفيديو كليب، وطرحتها ضمن أغنيات ألبومها الجديد "شذى حسون 2016" عن طريق شركة روتانا.