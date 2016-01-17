ضبط 286 حالة غش في امتحانات جامعة بني سويف

أكد الدكتورأمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف أن الجامعة تشهد هدوءًا وانتظامًا في أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى كليات الجامعة، فيما يواصل أفراد الأمن الإداري عملهم لتأمين الأفراد والمنشآت وسط تشديدات أمنية على بوابات الجامعة وأن أعمال الامتحانات قد سجلت هدوءًا ملحوظًا إلا من بعض حالات الغش.

حيث تم ضبط «286» حالة غش في كليات الآداب والإعلام والتجارة والحقوق والتعليم الصناعي والتربية والتربية الرياضية والعلوم والتمريض والفنون التطبيقية والمعهد الفني للتمريض منذ بداية امتحانات الترم الأول للعام الجامعي 2015/ 2016.

فيما صرح محمد خضر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم ضبط «49» حالة غش بكلية الآداب بالفرق المتنوعة وحالة واحدة بالفرقة الأولي بكلية الإعلام، و«118» حالة بكلية الحقوق و«65» حالة بكلية التجارة وأربع حالات بكلية التعليم الصناعي و«27» حالة بكلية التربية و«16» حالة بكلية التربية الرياضية، وحالة واحدة بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية وحالتين بالمعهد الفني للتمريض وحالة واحدة بكلية الفنون التطبيقية.

وكانت وسائل الغش المتبعة هي النقل من ورق خارجي والإخلال بنظام الامتحان واستخدام الهاتف المحمول، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع حالات الغش.