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إصابات واعتقالات لفلسطينيين على يد قوات الاحتلال فى محافظتى رام الله والخليل

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إصابات واعتقالات لفلسطينيين على يد قوات الاحتلال فى محافظتى رام الله والخليل إصابات واعتقالات لفلسطينيين على يد قوات الاحتلال فى محافظتى رام الله والخليل

>أعلن مصدر طبى فلسطينى ، إصابة العشرات من الشباب فى مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت فى قرية كفر نعمة غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال المصدر إن الإصابات تراوحت بين حالات اختناق وإصابات خفيفة جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز والرصاص المعدنى نحو الشباب وذلك خلال اقتحام جنود الجيش الإسرائيلى للقرية.

وفى الضفة أيضا ، اعتقلت قوات الاحتلال فتاة فلسطينية بزعم ضبط سكين بين أغراضها الشخصية عند البوابة الغربية لمستوطنة "كريات اربع" المقامة على أراضى المواطنين فى مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

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