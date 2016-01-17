أخبار عاجلة

«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان -
تغطية خاصة - تعليق مستشار شيخ الأزهر على حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي -
تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بالصور.. نجل حاكم دبى يلتحق بالخدمة العسكرية فى إمارة العين

Google+ Print
بالصور.. نجل حاكم دبى يلتحق بالخدمة العسكرية فى إمارة العين بالصور.. نجل حاكم دبى يلتحق بالخدمة العسكرية فى إمارة العين
أتم أحمد بن محمد بن راشد الـمكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد الـمكتوم، إجراءات الالتحاق بالخدمة العسكرية فى معسكر سيح اللحمة فى مدينة العين، وذلك فى أول أيام استقبال الدفعة الخامسة من المنتسبين.

اليوم السابع -1 -2016

وأكد أحمد بن محمد بن راشد الـمكتوم، فى تصريحات له، أن الخدمة الوطنية من أشرف الواجبات التى يحملها كل إنسان تجاه وطنه وأهله، علاوة على كونها من الفرص المهمة التى يثبت من خلالها الإنسان مدى الولاء لهذا الوطن، والانتماء إلى ترابه، والوفاء لقيادته، ومدى التلاحم مع إخوانه، والتفانى فى إعلاء شأن بلاده، وتأكيد عوامل رفعتها وتقدمها.

اليوم السابع -1 -2016

وقال، "لاشك فى أن الخدمة الوطنية هى شكل بسيط من أشكال رد الجميل لهذا الوطن المعطاء، وإنه من دواعى فخرى واعتزازى أن أكون اليوم بين إخوانى من الشباب الذين بادروا اليوم إلى التسجيل، ولا يفوتنى أن أوجه لهم ولمن سبقونا فى أداء هذا الواجب، وكذلك لمن سيتبعوننا إليه، تحية تقدير وإعزاز، لأنهم يبرهنون للعالم أن أبناء الإمارات لا يتأخرون أبداً عن تلبية نداء وطنهم، والاجتهاد فى ترسيخ مقومات أمنه واستقراره وازدهاره، وبذل كل التضحيات، مهما تعاظمت، فى سبيل تحقيق ذلك".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365