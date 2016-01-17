بالصور.. نجل حاكم دبى يلتحق بالخدمة العسكرية فى إمارة العين

أتم أحمد بن محمد بن راشد الـمكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد الـمكتوم، إجراءات الالتحاق بالخدمة العسكرية فى معسكر سيح اللحمة فى مدينة العين، وذلك فى أول أيام استقبال الدفعة الخامسة من المنتسبين.

وأكد أحمد بن محمد بن راشد الـمكتوم، فى تصريحات له، أن الخدمة الوطنية من أشرف الواجبات التى يحملها كل إنسان تجاه وطنه وأهله، علاوة على كونها من الفرص المهمة التى يثبت من خلالها الإنسان مدى الولاء لهذا الوطن، والانتماء إلى ترابه، والوفاء لقيادته، ومدى التلاحم مع إخوانه، والتفانى فى إعلاء شأن بلاده، وتأكيد عوامل رفعتها وتقدمها.

وقال، "لاشك فى أن الخدمة الوطنية هى شكل بسيط من أشكال رد الجميل لهذا الوطن المعطاء، وإنه من دواعى فخرى واعتزازى أن أكون اليوم بين إخوانى من الشباب الذين بادروا اليوم إلى التسجيل، ولا يفوتنى أن أوجه لهم ولمن سبقونا فى أداء هذا الواجب، وكذلك لمن سيتبعوننا إليه، تحية تقدير وإعزاز، لأنهم يبرهنون للعالم أن أبناء الإمارات لا يتأخرون أبداً عن تلبية نداء وطنهم، والاجتهاد فى ترسيخ مقومات أمنه واستقراره وازدهاره، وبذل كل التضحيات، مهما تعاظمت، فى سبيل تحقيق ذلك".