أخبار عاجلة

تغطية خاصة - ارتفاع شهداء الشرطة في حادث كنيسة الإسكندرية إلى 7 بينهم 3 سيدات -
تعليق أبو تريكة على تفجير كنيسة طنطا -
تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا -
تغطية خاصة - عاجل .. الرئيس السيسي يترأس حاليا اجتماع مجلس الدفاع الوطني بشأن حادثي طنطا والإسكندرية -
«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان -
تغطية خاصة - تعليق مستشار شيخ الأزهر على حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مجلس النواب يوافق على قرارين بقانونين لإنشاء مجلس الأمن القومى

Google+ Print
مجلس النواب يوافق على قرارين بقانونين لإنشاء مجلس الأمن القومى مجلس النواب يوافق على قرارين بقانونين لإنشاء مجلس الأمن القومى
وافق مجلس النواب، فى جلسته اليوم، الأحد، على قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومى، وأعلن الدكتور على عبد العال، بموافقة 390 عضوا، ورفض 3، وامتناع عضو واحد عن التصويت.

كما وافق مجلس النواب على القرار بقانون رقم 123 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومى، ووافق418 عضوا، ورفض1 ، وامتنع 2.

"دعم مصر "و"المصريين الأحرار "يتفقان على تمرير قانون الخدمة المدنية اليزل: الائتلاف سيوافق على القانون خلال عرضه بجلسة اليوم.. وأسامة هيكل: رفضه خطر على العاملين فى الدولة

قانون مكافحة الإرهاب يمر فى هدوء.. ونقابة الصحفيين تطالب بتعديله وتخفيض الغرامات.. العقوبات تصل لغرامة 500 ألف جنيه.. و"الصحفيون": منح "الجنايات" حق معاقبة الصحفيين مهنيا يخالف الدستور

البرلمان يوافق على قرار قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين

نائب برلمانى يطالب بإحالة قرارات تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية لمجلس النواب

طارق الخولى: "قانون الخدمة المدنية واخد سمعة سيئة"

هيثم الحريرى يمتنع عن التصويت على قانون إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية

أحمد مرتضى يعترض على قانون إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم

البرلمان يوافق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء مدارس فنية أساسية عسكرية

مجلس النواب يوافق على قانون الأسلحة والذخيرة

رئيس البرلمان: مناقشة قانون العقوبات قبل "الحقوق السياسية" لأهميته

البرلمان يوافق على قرار الرئيس بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع

رئيس البرلمان يهدد نائب بتوقيع الجزاءات بسبب التحدث بدون إذن

رئيس لجنة القوى العاملة:"لدى شروط لتمرير قانون الخدمة المدنية"

محمد أنور السادات يطالب النواب تعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع

عبد الرحيم على: تمرير قانون الخدمة المدنية يساعد الداعين للفوضى بـ25 يناير

البرلمان يوافق على قانون عزل رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية

البرلمان يوافق على قرارات الرئيس بشأن زيادة المعاشات العسكرية

البرلمان يوافق على قرارى الرئيس بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية

البرلمان يوافق على قرار الرئيس بإصدار قانون مكافحة الإرهاب

رئيس البرلمان يطالب النواب بعدم الانصراف لمناقشة قوانين تتطلب أغلبية خاصة

بهاء أبو شقة: تعديلات قانون الكسب غير المشروع هدفها تصالح الدولة مع المستثمرين

البرلمان يوافق على قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات

البرلمان يوافق على قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وتنظيم السجون

مجلس النواب يوافق على قرار تعديل قانون "الدفاع المدنى"

البرلمان يناقش "استرداد الأموال المهربة وصندوق تحيا مصر" بالجلسة المسائية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا

تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا

«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان

«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان

عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم

عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم

تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب

تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب