زيارة مرتقبة لوزير الصحة ووزيرة التعاون الدولي لسوهاج الأربعاء القادم‎

تستعد محافظة سوهاج لاستقبال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، الأربعاء القادم.

تأتى الزيارة تفعيلًا لمشروع تحسين جودة الخدمات الصحية بوحدات الرعاية الأساسية بـ5 محافظات هي سوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف وقنا، وذلك بدعم من البنك الدولي قدره 75 مليون دولار لاستكمال التجهيزات الطبية الناقصة ببعض الوحدات والتعاقد مع أطباء لسد العجز بالوحدات مع إضافة تخصصات جديدة لتلك الوحدات وأهمهما الأطفال والنساء والرمد​ ​ و​الباطنة.

وقال د​/ يسري بيومي، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فى تصريح لوكالة اونا، أن عدد الوحدات المستهدف تطوريرها بسوهاج 339 سوف يتم تطوريهم على 4 مراحل تبدا ب83 كمرحلة اولى.