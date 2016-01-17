بالفيديو – تشك يحمي المدفع أمام ' لعنة ستوك ' .. أرسنال إلى الصدارة تحت عيون النني

حمى بيتر تشك مرمى أرسنال أمام لعنة ستوك سيتي على ملعب الأخير العنيد بريطانيا لتنتهي إثارة الجولة الـ22 بالتعادل 0-0 في لقاء شهد جلوس محمد النني على مقاعد البدلاء.

تعادل سلبي ابقى أرسنال في الصدارة بفارق الأهداف على حساب ليستر سيتي ووصل ستوك سيتي إلى النقطة 33.

وجلس الوافد الجديد محمد النني على مقاعد بدلاء أمام ستوك سيتي بعد انضمامه رسميا إلى أرسنال. (شاهد - النني على مقاعد بدلاء أرسنال أمام ستوك سيتي)

ولم ينجح أرسنال في الفوز على ستوك سيتي بملعب الأخير منذ فبراير 2010. عندما فازت كتيبة فينجر 3-1.

وعلى ملعب ستوك سيتي هذا الموسم فاز الفريق أمام مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وتعادل أمام ليستر سيتي وخسر أمام ليفربول.

وجاءت المباراة قوية بين الطرفين وكاد أرسنال أن يسجل في أكثر من لقطة كان أبرزها من أوليفير جيرو في الشوط الأول ورأسية في الشوط الثاني وأمام تسديدة مباغتة من أليكس تشامبرلين.

شاهد تألق حارس ستوك

كما تألق تشك أكثر من مرة أمام ماركو أرناوتوفيتش وبويان كريكيتش.

شاهد تألق تشك

لتنتهي المباراة بالتعادل 0-0 ويرفع أرسنال رصيده إلى النقطة 44 في الصدارة بفارق الأهداف مع ليستر سيتي. بينما وصل ستوك إلى النقطة 35 في المركز السابع.

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