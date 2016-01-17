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تورم المنطقة بين العين والأنف من مضاعفات منظار الجيوب الأنفية

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تورم المنطقة بين العين والأنف من مضاعفات منظار الجيوب الأنفية تورم المنطقة بين العين والأنف من مضاعفات منظار الجيوب الأنفية
التهاب الجيوب الأنفية إحدى المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون، سواء الأطفال أو الكبار، نتيجة أسباب وعوامل مختلفة مثل وجود عوامل وراثية أو التعرض لبعض ملوثات البيئة مثل الغبار والأتربة والأبخرة الملوثة.

التهاب الجيوب الأنفية


>حول ذلك يقول دكتور حمدى الباشا، استشارى الأنف والأذن والحنجرة: "يتعرض الشخص للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية بسبب التهاب الأغشية المخاطية المبطنة للأنف نتيجة إصابتها بميكروب بيموكوكس الذى يسبب عدد من المشاكل صحية".

منظار الجيوب الأنفية


>واستكمل د. حمدى قائلا "منظار الجيوب الأنفية أحد الوسائل التى يتم إجراوها لعلاج بعض الحالات المصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.

مضاعفات منظار الجيوب الأنفية
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وتابع د.حمدى قائلا "ينتاب بعض المرضى المصابين بالتهاب الجيوب الأنفية الشعور بالقلق والخوف من إجراء عملية منظار الجيوب الأنفية، خوفا من تعرضهم لبعض مضاعفاتها عقب إجراء المنظار، فعلى سبيل المثال يحدث أحيانا بعض التجمعات الدموية بالمنطقة بين العين والأنف".. ونصح د.حمدى بضرورة اختيار طبيب ماهر لإجراء منظار الجيوب الأنفية لتفادى مضاعفاتها.

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مصر 365