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الكشف عن - برشلونة كان يريد ضم أجويرو وليس سواريز

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الكشف عن - برشلونة كان يريد ضم أجويرو وليس سواريز الكشف عن - برشلونة كان يريد ضم أجويرو وليس سواريز

(إفي): كشف أندوني زوبيزاريتا المدير الرياضي السابق لنادي برشلونة لكرة القدم أن البرسا حاول ضم الأرجنتيني سرخيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي الحالي قبل أن يتمم صفقة الأوروجوائي لويس سواريز.

وقال زوبيزارتيا في مقابلة أجرتها معه صحيفة (ماركا) الإسبانية ونشرت اليوم "كانت أمامنا بعض الخيارات وسواريز لم يكن أولها. وهو يعرف هذا. فكرنا في الشتاء في ضم أجويرو ولكن الصفقة لم تتم. وفي هذا الوضع كان لويس سواريز بلا شك هدفنا الوحيد".

وأضاف "خلال عملية التفاوض حدثت واقعة (الإيطالي جورجو) كيليني (الذي قام سواريز بعضه في المباراة التي جمعت منتخبي بلديهما في مونديال البرازيل 2014). تسببت الواقعة في حالة من التردد لدى الكثير من الاندية التي كانت ترغب في ضمه. شخصيته كانت محل تساؤلات ولم يكن أحد يعرف مدى خطورة العقوبة التي فرضت عليه. أنا فكرت انها اللحظة المناسبة للتعجيل في اجراءات ضمه".

وتابع مادحا سواريز "كان يروق لي في المجمل وكان سيضيف لنا شيئا نفتقده. وهناك عامل آخر رئيسي وهو أن استعداده للانضمام للبرسا كان كبيرا منذ اللحظة الأولى".

وكان سواريز قد عوقب من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالإيقاف لمدة أربعة أشهر مع فريقه بجانب تسع مباريات دولية مع بعد واقعة عض كتف المدافع كيليني في مونديال البرازيل.

يشار إلى أن زوبيزاريتا أقيل من منصبه في يناير 2015.

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