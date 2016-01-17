روبرتو كارلوس: كنت أمزح بشأن انضمام نيمار لريال مدريد.. إنه شيء مستحيل

(إفي): قال النجم البرازيلي روبرتو كارلوس اليوم الأحد إنه كان يمزح بخصوص احتمالية جلب مواطنه نيمار لاعب برشلونة لريال مدريد الإسباني.

وقال كارلوس في تصريحات تليفزيونية اليوم بخصوص الأمر "إنه أمر صعب. أقول مستحيل. ريال مدريد دائما ما يجلب أفضل اللاعبين. قلت هذا الأمر على سبيل المزاح في حوار اذاعي والبعض اعتبره تصريحا جادا".

وحول مدرب ريال مدريد الجديد، الفرنسي زين الدين زيدان قال "تعيين زيزو كان قرارا صائبا. علاقته جيدة مع اللاعبين. أتمنى أن يستمر ويقود الريال للألقاب".

وأكد كارلوس مجددا اهتمامه بخدمة ريال مدريد اداريا في المستقبل حيث قال "أنا سعيد بالاهتمام المشترك من الطرفين. أنا هنا لمشاهدة التدريبات والتعلم. الآن هي بداية دورة أعلى مستوى في التدريب. أدرب منذ خمس سنوات بين تركيا وروسيا والهند. ما زال أمامي الكثير لأتعلمه. يجب أن أنتظر لأعرف أين سيكون مكاني. في الوقت الحالي أسعى فقط للتعلم".