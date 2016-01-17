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مارسيلو: علينا مواصلة الانتصارات لنفوز بلقب هذا الموسم

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مارسيلو: علينا مواصلة الانتصارات لنفوز بلقب هذا الموسم مارسيلو: علينا مواصلة الانتصارات لنفوز بلقب هذا الموسم

(إفي): اعتبر الظهير الأيسر لريال مدريد الإسباني، البرازيلي مارسيلو عقب الفوز على سبورتينج خيخون بخمسة أهداف لواحد في الليجا إنه يجب على الفريق الاستمرار على نفس المنوال للفوز بأي لقب.

وقال مارسيلو في تصريحات صحفية عقب المباراة: "نحن نعلم ما الذي نريده وما يطلبه منا المدرب وهو جعل اللعب في ملعب الخصم واستعادة الكرة سريعا حال فقدانها والهجوم مجددا. النتيجة كبيرة ولكننا بذلنا مجهودا كبيرا لأن خيخون فريق صعب".

وأكمل اللاعب "نشعر بقدر أكبر في السعادة بالملعب خاصة حينما نفوز. الفكرة هي مواصلة تحسين الأداء لكي نفوز بلقب ما هذا الموسم".

وبخصوص تعرض كل من الويلزي جاريث بيل والفرنسي كريم بنزيمة للاصابة في مباراة اليوم قال "أتمنى ألا يكون الأمر خطيرا، ولكن الاصابة ليست لها أي علاقة بالحمل التدريبي".

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