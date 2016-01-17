صور | جيران مؤسس «الفيس بوك» يطالبون السلطات بالتحقيق معه

يعتبر السكن بجوار أحد أغنى أغنياء العالم ليس بالأمر الهين كما يعتقد البعض، فجيران الملياردير مؤسس شبكة فيس بوك ومديره التنفيذي مارك زوكربيرغ، غاضبون منه ويطالبون السلطات بالتحقيق معه.

بحسب ما ورد في موقع ميرور البريطاني، فإن فريق الحرس الخاص بزوكربيرغ يتركون سيارتهم خارج منزله بطريقة غير قانونية، ما يجعلها تستحوذ على مساحة كبيرة من مواقف السيارات المخصصة لسكان المنطقة بأكملها.

ولهذا كتب سكان المنطقة وجيران زوكربيرغ خطاباً رسمياً إلى سلطات النقل المحلي في سان فرانسيسكو يشرحون فيه أسباب ضيقهم من جيرة زوكربيرغ وتصرفات حرسه الخاص، وورد في الرسالة الآتي:

“إنني متأكد من أن السكن بجوار زوكربيرغ أمر مرهق للغاية، أعتقد أننا حاولنا جميعاً أن نتحلى بالصبر والمجاملة بقدر الإمكان خلال فترة الإنشاء التي استغرقت وقتاً طويلاً والإزعاج والقمامة وحجب الشارع وغيرها من الأمور التي تثير الإزعاج والقلق، ناهيك عن السيرك هذا، فإن سيارات الدفع الرباعي فضية اللون الخاصة بحرس زوكربيرغ تحتل مكاناً كبيراً في أماكن وقوف السيارات التي نحن بحاجة إليها دائما”.

ودافع مارك زوكربيرغ عن فريق حرسه الخاص، قائلاً إن سيارات فريقه يركنون سياراتهم في مواقف سيارات محلية بطريقة قانونية، ومراعاة لشعور الجيران تقدم المسؤول عن الحرس بالاعتذار الرسمي إلى الجيران عن أي إزعاج تسببوا فيه لهم.