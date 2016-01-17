خادم الحرمين والرئيس المكسيكى يبحثان العلاقات الثنائية

>التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالرياض اليوم الرئيس المكسيكى انريكى بينيا نييتو وعقدا جلسة مباحثات رسمية بحثا خلالها العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين وتطورات الأحداث على الساحة الدولية.

وعقب جلسة المباحثات، وبحضور خادم الحرمين الشريفين والرئيس المكسيكي، جرى توقيع تسع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرنامج تعاون فني، بين حكومتى المملكة والمكسيك ، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فى المجال السياحي، وقعها من الجانب السعودى الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومن الجانب المكسيكى وزيرة الخارجية كلوديا رويز ماسيو.

كما تم توقيع اتفاقية للتعاون الأمنى فى مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود فى الدولتين، وقعها من الجانب السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومن الجانب المكسيكى وزيرة الخارجية كلوديا رويز ماسيو.

وتم توقيع مذكرة تفاهم فى قطاع الطاقة بين البلدين، وقعها من الجانب السعودى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس على بن ابراهيم النعيمي، ومن الجانب المكسيكى وزير الطاقة بيدرو خواكين كولدويل.

ووقع الجانبان أيضا اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب الضريبى والبروتوكول المرافق له، وقعها من الجانب السعودى وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومن الجانب المكسيكى وزيرة الخارجية كلوديا رويز ماسيو.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق السعودى للتنمية والمصرف الوطنى المكسيكى للتجارة الخارجية، وقعها من الجانب السعودى وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومن الجانب المكسيكى المدير العام للبنك التجارى الخارجى اليخاندرو دياز.

كما وقع الجانبان برنامج للتعاون الفنى فى مجال المواصفات والمقاييس والجودة، وقعها من الجانب السعودى وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومن الجانب المكسيكى وزير الاقتصاد ألديفونسو قواخاردو فياريال.

كما تم توقيع اتفاقيات عامة فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والشباب والرياضة، وقعها من الجانب السعودى وزير الخارجية عادل بن احمد الجبير، ومن الجانب المكسيكى وزيرة الخارجية كلوديا رويز ماسيو.

وتم توقيع مذكرة تعاون فى مجال التعليم العالى والأبحاث العلمية، وقعها من الجانب السعودى وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، ومن الجانب المكسيكى وزير التعليم العام اوريليو نونيو.

وجرى أيضا توقيع اتفاقية للخدمات الجوية بين البلدين، وقعها من الجانب السعودى رئيس الهيئة العامة للطيران المدنى سليمان الحمدان، ومن الجانب المكسيكى وزير الاتصالات والنقل جيراردو رويز.