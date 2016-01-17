أخبار فلسطين اليوم.. أمناء سر حركة فتح يُطالبون بالكف عن التراشق الإعلامى

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، دعا أمناء سر أقاليم حركة فتح فى الضفة الغربية إلى الكف عن التراشق الإعلامى وعن المزايدة من القوى والفصائل كافة، والتوقف عن كل أشكال الكلام غير المسئول الذى لا يليق بحجم تضحيات الشعب.

وحذر أمناء سر حركة فتح فى بيان، من كل المحاولات التى ترمى إلى استهداف الرئيس محمود عباس "أبو مازن" رئيس دولة فلسطين والقائد العام لحركة فتح أو المساس به، مؤكدين أنهم سوف يقفون بالمرصاد فى وجه هذه المحاولات التى تصب فى صالح الموقف الإسرائيلى.

ودعا البيان القوى الفلسطينية إلى بذل جهد حقيقى لتأطير عمل الشعب وتوجيهه فى اتجاه صحيح ومناسب، والحذر من المسميات الغريبة التى أصبحت تظهر مؤخرًا واغتنام ما يجرى، وتجنب العمل عند جهات وصفها بأن لها حسابات خاصة مريبة.

وتوجه أمناء سر أقاليم فتح بالتحية والتقدير إلى جهود الشعب الأهلية التى يبذلها وخصوصًا المبادرات الشعبية والوطنية المبذولة لبناء بيوت الشهداء ومواساة أهلهم والوقوف إلى جانبهم، وشددوا على أن دماء شهداء الشعب التى تسفك على يد جيش الاحتلال لن تذهب هدرًا، وأنها ترسم طريق استعادة الوطن وتحرير المسجد الأقصى والقدس، وأكد البيان استمرار الهبة الشعبية وضرورة الإبداع فى أشكال المقاومة ضد الاحتلال والمستوطنين.

ومن أخبار فلسطين اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلى أن فلسطينيًا اقتحم مستوطنة فى الضفة الغربية المحتلة الأحد وطعن إسرائيلية حتى الموت فى منزلها، وقال الجيش فى بيان، إن "إرهابيًا قتل مدنية فى منزلها فى عتنئيل"، مضيفًا أن الجنود يبحثون عن المهاجم.