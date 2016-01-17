أخبار الأردن اليوم..أعداد اللاجئين السوريين فى البلاد بلغ أكثر من مليون شخص

ركزت أخبار الأردن اليوم على عدد من الأخبار الهامة، ففى البداية قال مدير مديرية شئون اللاجئين في الأردن العميد المهندس جهاد غالب المطر، إن أعداد اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن قبل الأزمة السورية، وبعدها داخل وخارج المخيمات بلغ حتى الثالث عشر من يناير الجاري، نحو 1.369.231 شخصا.

وأوضح أخبار الأردن اليوم أن مطر قال في تصريحات صحافية اليوم الأحد، أنه "لن يتم إدخال أي سوري وخاصة من المتواجدين على الحدود الشمالية الشرقية قبل التشييك والتدقيق الأمني، وأن الاعتبارات الأمنية حق سيادي لن نتهاون به وتنفذه الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بكل اقتدار".

وفيما يتعلق بالسوريين المتواجدين خلف الحدود الشمالية الشرقية والذين يُقدر عددهم بـ 14 ألف شخص ويطلبون دخول الأردن، قال العميد المطر "على الرغم من الضغط الذي يمارس دوليا لكن لن يتم إدخال أي سوري قبل التدقيق الأمني لأن هناك شكوكاً اتجاه بعضهم. ولن نتهاون مع أي تهديد أو خطر".

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>وقالت أخبار الأردن اليوم أن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني هايل داود قال إن بلاده رفضت مؤخرا عرضا إيرانيا يقضي بزيارة نصف مليون سائح إيراني إلى الأردن لزيارة الأماكن الدينية المقدسة لدى الشيعة.

وقال داود إن زيارته إلى طهران نهاية الشهر الماضي "لم يكن الغرض منها فتح المجال أمام السياحة الدينية الإيرانية في الأردن، على الرغم من تلقيه خلال الزيارة وفي أوقات سابقة، عروضا شفوية للسماح بزيارة نصف مليون سائح ديني إيراني إلى الأردن سنويا".