بالفيديو - ملخص لمسات تريزيجيه – تسديدة وشك في ضربة جزاء وتسبب في إصابة

"أنظر على يميني ويساري.. لا أحد يتحرك، فبدأت أسأل هل سأتركهما حتى يشتبكان" العميد حسام حسن يحكي عن الواقعة الأشهر في كأس الأمم الإفريقية 2006.

بعد تسع سنوات من الاشتباك اللفظي بين أحمد حسام "ميدو" وحسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر.. يلتقي الثنائي من جديد لكن الأول كمدرب للإسماعيلي والثاني على مقعد المقاولون العرب.

المشهد الشهير في البطولة التي أحرزتها مصر وكانت بداية انطلاقة المعلم في القارة السمراء كمدرب.. كان العميد أحد أبطاله. ولهذا يحكي لـFilGoal.com عن كواليس لأول مرة.

العلاقة بين ميدو والمعلم شهدت مراحلا كثيرة بعد واقعة 2006، لم يتم استدعاء ميدو في نسخة 2010 وحدثت بينهما أزمة، وبعد ذلك كان لاعبا معه في الزمالك. والآن أصبحا أصدقاء.

ويلتقي في الثامنة إلا ربع مساء السبت المقاولون الذي خسر المباراة الأولى 2-0 مع الإسماعيلي المنتشي بانتصاره بهدفين على الإنتاج الحربي في القاهرة بالجولة الثانية للدوري المصري 2015-2016.

ويروي حسام حسن لـFilGoal.com الأجواء المحيطة بالواقعة وما الذي دفعه ليتدخل بين الثنائي.

والتالي يرويه "ضاحكا" المدير الفني للمصري البورسعيدي حاليا..

فريق محتاج كبير

"هل تذكرون أسماء هجوم منتخب مصر؟ متعب وميدو وزكي".

ويتابع ساخرا "هجوم محتاج كبير".

"عندما تم استدعائي في 2006.. كنت مع فريق محتاج كبير، الهجوم مكون من عماد متعب وعمرو زكي وميدو. الثلاثي مازال عمره لم يتجاوز 23 عاما وبالتالي يحتاجون لكبير داخل وخارج الملعب".

"أيضا الجهاز الفني يخوض أول بطولة له.. وجيل جديد للكرة المصرية يحتاج للاعب خبرة. ليس كما قيل وقتها أنه تكريم وهذا الكلام الفارغ لأنني وقتها كنت هدافا للدوري مع فرق المصري والترسانة. ونادرا ما يحقق لاعب ذلك من خارج الأهلي والزمالك".

"لم أحضر للتكريم.. وعندما جلست بديلا في أول مباراتين لم أنزعج كنت في قمة تركيزي والجمهور لم يعجبه الأداء إلا في المباراة الثالثة التي شاركت فيها والرابعة التي أحرزت فيها هدف جعلني أكبر لاعب حتى الآن يسجل في الأمم الإفريقية".

قصة شحاتة-ميدو

حسن شحاتة في حوار سابق عبر قناة CBC قال إن ما أظهر الواقعة بشكل سيء، هو تدخل حسام حسن وكأنه "يحوش ميدو عشان ميضربنيش. هذا ما أعطى إيحاء أن ميدو تهجم عليّ. ومستحيل أن يفعل ميدو هذا".

وسأله محاور FilGoal.com حول كواليس الاشتباك الذي وقع بين ميدو وشحاتة في مباراة السنغال ولماذا هو الوحيد الذي تدخل .. فكانت إجاباته ببعض من الفكاهة كالآتي:

"منذ بداية البطولة ألاحظ أن هناك تنشنة بين الثنائي.. ميدو يرى أن المعلم يتعمد إخراجه ويرى أنه أحق من متعب في البقاء داخل الملعب".

"وفي مباراة السنغال قرر المعلم إخراج ميدو.. فوجدت الأخير يتجه وينفعل على مدربه وهو ما تبعه تحرك حسن شحاتة نحوه وبدأت أنظر على يميني ويساري.. لا أحد يتحرك".

"المدرب العام والجهاز الفني ساكن في مكانه.. طيب إيه؟ هتسيبوهم يمسكوا في بعض؟ والملعب 120 ألف والمباراة مذاعة في كل القنوات.. الفضيحة ستكون كبرى. لهذا قررت القيام".

"القائد في الملعب لم يتحرك لتهدئة ميدو.. ولا الجهاز الفني سعى لاحتواء حسن شحاتة رغم أنه دوره. لكنني كقائد خارج الملعب قمت بدوري وكان لابد من أخذ القرار ومنعتهما".

"بعض المدربين عندما يعترض عليهم اللاعبين يوجهون وجوههم في اتجاه آخر.. ميدو أخطأ بالطبع، لكن عموما الأزمة انتهت وبعد البطولة تعلّم ميدو جيدا من العقوبة والتزم، وأيضا انطلق المعلم وحصد بطولتين بعدها".

وظهرت شخصية حسام حسن كقائد خارج الملعب في احتواء أزمة ظلت مستمرة فترة قبل اعتذار ميدو الذي وصف حسن شحاتة لـFilGoal.com بأنه "معلمي ومدربي السابق".

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